Ole Gunnar Solskjaer renova com o Manchester United até 2024

O treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer renovou contrato com o Manchester United por mais duas temporadas, até 2024, com mais uma de opção, anunciou este sábado o clube da Liga inglesa de futebol.

"O nosso passado. O nosso presente. O nosso futuro", assinalou o United nas redes sociais, informando da renovação do técnico, de 48 anos, que lidera a equipa desde dezembro de 2018, quando substituiu interinamente o português José Mourinho.

No final dessa temporada (2018/19), Solskjaer assumiu definitivamente o cargo e assinou um contrato de três anos (até 2022) com o clube que representou enquanto jogador, entre 1996 e 2007, e no qual alinham os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.