Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Os Simpsons" erram na previsão de uma final entre Portugal e México no Mundial

Vitória da Suécia no Grupo F, só permite que as equipas se encontrem nas meias-finais da competição.

00:14

A série de animação "Os Simpsons" é conhecida por acertar na maioria das previsões que faz, como a presidência de Donald Trump, no entanto há 21 anos falhou quando revelou que a final do Mundial de futebol seria entre Portugal e México.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WZjtX1QrYW4" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



A responsável é a Suécia que esta quarta-feira venceu a seleção mexicana por 3-0, fazendo com que esta passasse para o lado oposto do alinhamento nos oitavos-de-final.



Desta forma, portugueses e mexicanos só se podem encontrar nas meias-finais, em que uma das equipas tem de ser obrigatoriamente eliminada da competição.