Se a final for entre Portugal e México, Homer vai torcer pelas quinas

Série, conhecida por fazer previsões acertadas, pôs Portugal contra México a disputarem o título de melhor selecção do mundo.

11:47

O Mundial é a competição onde se apura qual a melhor seleção do mundo. Entre centenas de equipas que representam os seus países, 32 são apuradas para a fase final. No fim de algumas semanas, apenas duas seleções sobram e uma será coroada a campeã mundial em títulos.Num episódio dos Simpsons em que o anúncio de televisão anuncia o jogo "para determinar a melhor equipa de sempre", os candidatos são a seleção mexicana e a portuguesa. Sendo que a premissa é "determinar a melhor equipa de sempre", podemos até considerar que se trata do jogo da final do mundial, que se irá realizar no estádio dos Isotopes, de Springfield (a equipa imaginária da cidade imaginária, onde mora a família imaginária), segundo avança a SÁBADO