Cristiano Ronaldo tem novo corte de cabelo

Não é a primeira vez que o avançado português muda de penteado antes de um jogo.

Por Miguel Azevedo | 10:13

Quando, esta tarde de quarta-feira, os jogadores da seleção marroquina entrarem em campo para defrontarem a seleção portuguesa no Mundial da Rússia, vão encontrar um Cristiano Ronaldo algo diferente.



O avançado da equipa das quinas esteve ontem a fazer um novo corte de cabelo, devendo, por isso, aparecer de look renovado no Estádio Luzhniki, em Moscovo. Mas diz-nos o passado recente que, para Cristiano Ronaldo, um corte de cabelo nunca é apenas e só um corte de cabelo. Às vezes é superstição, outras é promessa.



Ainda no ano passado, depois de ter vencido mais uma Liga dos Campeões, o craque português surgiu de cabeça quase rapada, tendo explicado mais tarde a opção aos fãs. "Fiz esta promessa, se ganhasse a Champions e marcasse um golo. Por isso tive de cumprir", referiu, na altura, à Real Madrid TV.



Já durante o Europeu, em 2016 – quando Portugal se sagrou campeão –, Ronaldo também surgiu nos relvados com um corte de cabelo diferente e mais recentemente, no primeiro jogo do Mundial da Rússia, frente à Espanha, o jogador da Seleção também usou um penteado a estrear. Acabou por marcar três golos.



É difícil saber ao certo se os deuses do futebol são ou não sensíveis a estas questões da aparência, se gostam mais deles (dos jogadores) feios, porcos e maus ou todos aprumadinhos.



Mas do lado de cá, do lado mais terreno, todos esperamos que Cristiano Ronaldo dê um enorme bigode aos marroquinos ou que, pelo menos, os deixe de cabelos em pé.