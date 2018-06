Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Selecionador de Marrocos elogia Portugal

Hervé Renard deixou elogios à campeã da Europa e a Cristiano Ronaldo, um "jogador fantástico" que "consegue fazer a diferença".

01:30

Hervé Renard, selecionador de Marrocos, já estabeleceu a estratégia para defrontar Portugal. "Não vamos entrar em campo previamente derrotados. Se assim fosse, apanhávamos o autocarro e íamos embora. Temos a oportunidade de enfrentar a atual campeã da Europa. Temos de estar a 120% e esquecer o que aconteceu contra o Irão", referiu o técnico na antevisão do jogo desta quarta-feira, às 13h00, em Moscovo.



Sem surpresa, grande parte da conferência de imprensa centrou-se em Cristiano Ronaldo. "Já tudo foi dito. Mesmo formando um plano contra Ronaldo, ele consegue sempre fazer a diferença. É um jogador fantástico e mesmo essa palavra pode não ser a mais adequada", disse o treinador, antes de reconhecer qualidades a todos os jogadores da seleção nacional.

"Se colocarmos três jogadores em cima de Ronaldo, não sei como iremos fazer com os restantes. Portugal tem uma grande equipa", concluiu.



Sofyan Amrabat no lugar do irmão Nordin

Nordin Amrabat, uma das referências da equipa de Marrocos, não deve defrontar Portugal por não estar fisicamente apto. O extremo, de 31 anos, sofreu um choque aparatoso com um jogador do Irão, no primeiro encontro do Mundial. No seu lugar, deve surgir o irmão mais novo Sofyan, de 21 anos.