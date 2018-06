Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista marroquino desfaz-se em elogios à seleção nacional

Cristiano Ronaldo foi o mais enaltecido.

Por Lusa | 18:32

O futebolista marroquino Nabil Dirar prometeu esta terça-feira uma equipa determinada a vencer na quarta-feira Portugal, na segunda jornada do Grupo B do Mundial2018, embora reconheça que o campeão Europa tem vários 'génios', além de Cristiano Ronaldo.



"Ronaldo é um grande atleta, mas Portugal tem Bernardo Silva e muitos outros jogadores que fazem a diferença na equipa", advertiu.



Ainda assim, o 'capitão' luso recebeu os maiores elogios: "Vimos o jogo dele com a Espanha. Fez uma partida fantástica. Claro que temos de o respeitar, mas é um jogador como qualquer outro. Temos um encontro a jogar e não podemos cometer qualquer erro. Falamos de Cristiano Ronaldo, se tiver uma oportunidade, vai marcar. É um grande futebolista".



Nabil Dirar diz que a única forma de travar o português é "não lhe dar espaço", assumindo que vai haver um assinalável "foco" do conjunto norte-africano nas suas movimentações.



"Amanhã (quarta-feira), vai ser uma grande batalha. Sabemos que todo povo marroquino nos vai estar a apoiar. Vamos ter muitos adeptos do nosso lado", congratulou-se.



Para surpreender e conquistar os três pontos, é obrigatório "dar o melhor", num grupo que "não deseja o empate" e que "vai fazer tudo para vencer e dar um grande espetáculo".



Portugal e Marrocos defrontam-se quarta-feira, em Moscovo, às 15:00 locais (13:00 em Lisboa), em encontro da segunda jornada do Grupo B do Mundial de 2018.