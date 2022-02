"Os últimos dias têm sido muito difíceis": Ex-namorada de Greenwood quebra silêncio após acusar jogador de violação

A ex-namorada de Mason Greenwood, que acusa o jogador do Manchester United de agressões e violação, quebrou o silêncio e deixou uma publicação nas redes sociais.Harriet Robson agradeceu o apoio que tem recebido desde que fez a denúncia, mas explicou que não vai fazer mais comentários enquanto estiverem a decorrer as investigações da polícia."Estou agradecida a todas as pessoas que mandaram mensagens de apoio e encorajamento - obrigado. Os últimos dias têm sido muito difíceis e vou fazer uma pausa nas redes sociais enquanto a polícia estiver a fazer as suas investigações", escreveu a jovem no Instagram.Recorde-se que Mason Greenwood foi detido e posteriormente libertado, sob fiança, na sequência deste caso. O jogador de 20 anos, que entretanto reforçou a segurança da sua mansão em Manchester, foi suspenso pelos red devils.