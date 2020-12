Abel Ferreira garantiu esta quarta-feira de madrugada a presença na meia-final da Taça Libertadores. O Palmeiras, treinado pelo português, recebeu e bateu (3-0), na segunda mão dos ‘quartos’, o Liberdad, depois de, na primeira mão, ter empatado a um com os paraguaios, em Assunção.









Os brasileiros defrontam, em janeiro, o vencedor do River Plate-Nacional. Os argentinos - que perderam a final da anterior edição para o Flamengo, então orientado por Jorge Jesus – estão em vantagem: bateram (2-0) os uruguaios na primeira mão. O segundo jogo está marcado para a madrugada (00h30) de amanhã.

O técnico, que iniciou a carreira na formação do Sporting antes de se transferir para o Sp. Braga, não poupou elogios à sua equipa, que marcou por intermédio de Gustavo Scarpa, Roni e Gabriel Menino. “Nunca treinei uma equipa com tanta qualidade. Não são bons jogadores que fazem grandes equipas, mas, sim, grandes homens. E, aqui, eles sabem que precisam mais, de espírito, de união. Estamos a construir o espírito guerreiro, que é, mesmo não fazendo um grande jogo, ir e ganhar. É assim que se constroem as grandes equipas”, afirmou Abel Ferreira.



À moda de Klopp e Guardiola

O Palmeiras, sublinha Abel Ferreira, ainda não ganhou nada. “Somos a mesma equipa de que há tempos falavam mal”, disse o técnico após o jogo com os paraguaios, acrescentando: “Não pensamos se vamos ganhar isto ou aquilo. Como nem Guardiola nem Klopp prometem títulos, eu também não o posso fazer, porque estou muito longe da capacidade que eles têm. Mesmo assim, num ano são campeões e no outro ficam a 20, 30 pontos de diferença. E são os melhores do Mundo. A única coisa que posso prometer é impor o nosso jogo e fazer o que for preciso para vencer.”





pormenores



Uma única conquista



O Palmeiras conquistou uma única vez a Taça Libertadores. Foi em 1999, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o brasileiro que dirigiu a seleção de Portugal entre 2003 e 2008.





River com quatro títulos



O River Plate venceu a competição em 1986, 1996, 2015 e 2018. No ano passado, perdeu a final para o Flamengo, treinado por Jorge Jesus.





Sete vitórias em casa



O Palmeiras, sob a batuta de Abel Ferreira, venceu os sete jogos disputados em casa.