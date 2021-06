'Papá, vamos ganhar o Euro”: Filho de Rui Patrício derrete fãs com mensagem emotiva

Vera Ribeiro Patrício, o menino de quatro anos dá um incentivo ao pai. "Papá, nós vamos ganhar o Euro! Vamos ganhar mais um destes", exclama exibindo o troféu de Rui Patrício.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vera R Patrício (@vera.r.patricio)







O guarda-redes da Seleção portuguesa brilhou com três intervenções de enorme categoria no jogo de quarta-feira.



Nos comentários, os fãs não esconderam a emoção. "O Papá está a fazer por isso, que enorme exibição!!!", escreveu um internauta. "E o papá esteve à altura. Já é um grande campeão.", disse outro adepto.

O filho do guarda-redes Rui Patrício está a 'derreter' os fãs com uma mensagem emotiva dirigida ao pai sobre o Euro 2020.Num vídeo publicado horas antes do jogo Portugal - França, esta quarta-feira, no Instagram da mãe,