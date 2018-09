Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Para Sérgio Conceição "fazer melhor é chegar à final"

Treinador alerta para o ciclo complicado que a equipa tem pela frente, a começar esta sexta-feira com o D. Chaves.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Sérgio Conceição não tem dúvidas sobre o que quer para o FC Porto nesta edição da Taça da Liga: "Vamos iniciar esta competição com o intuito de fazer melhor que no ano passado, e fazer melhor que no ano passado é chegar à final e vencer."



O técnico portista reconhece que é preciso estar em bom plano em todos os jogos para conseguir os objetivos do clube na prova. Conceição alerta para as dificuldades que o D. Chaves pode criar esta sexta-feira no Dragão, dando o exemplo do Leixões na temporada passada (empate 0- -0). "Hoje em dia não há jogos fáceis", disse.



Os trabalhos das seleções e as lesões vieram prejudicar a preparação para os 6 jogos que a equipa vai agora realizar em 24 dias. "Vamos ter de ser inteligentes e criativos na gestão da equipa, na gestão do plantel nestes 24 dias. São jogos verdadeiramente exigentes, com algumas viagens pelo meio, com algum desgaste, mas estamos aqui para isso. Sou pago para isso, para procurar soluções e para, em cada jogo, apresentar o melhor onze para conseguir a vitória", lembrou o treinador.



Para o jogo de amanhã no Dragão (estão já vendidos mais de 43 mil ingressos), Conceição deve proceder a várias alterações no onze. Os reforços Jorge e Bazoer podem estrear-se, enquanto Danilo deve voltar ao onze titular mais de quatro meses depois da lesão que o manteve afastado. Na frente e face aos lesionados Aboubakar, Soares e André Pereira, Adrián Lopez deve ser chamado ao onze para fazer dupla com Marega.



Herrera a caminho da Roma

Herrera já terá recusado quatro propostas de renovação dos dragões - termina contrato em junho de 2019- , segundo o 'Corriere dello Sport'. A mudança para a Roma estará iminente, embora com data incerta: ou em janeiro, que poderá render cerca de 12 milhões de euros, ou a custo zero no verão. O assédio é intenso e ontem foi noticiado o encontro do mexicano com Lopetegui, técnico do Real Madrid, que deseja contar com o médio.