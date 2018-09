Sérgio Conceição: “Quero jogadores apaixonados”

Treinador do FC Porto elogia adversários na Champions, mas garante que não vai mudar a maneira de jogar.

Por Filipe António Ferreira | 08:53

"É similar ao [grupo] da época passada. Vamos defrontar o campeão turco, o segundo classificado do campeonato alemão e o campeão russo. Não mudamos o nosso jogo consoante o adversário. Temos a nossa filosofia, a nossa identidade e o nosso estilo de jogo.", observou.



Sobre os ídolos do passado, o técnico portista elege Maradona. "O futebol também precisa de um pouco de irreverência e ele personificava essa irreverência. Quando fui para o FC Porto, aos 16 anos, passei a admirar jogadores como João Pinto, Jaime Magalhães, Fernando Gomes ou Madjer."





Sérgio Oliveira até 2021

O médio Sérgio Oliveira renovou contrato com o FC Porto até 2021, anunciaram ontem os dragões no seu site oficial. O jogador de 26 anos terminava contrato em junho de 2020.



Entretanto no Olival, o regresso do avançado Marega foi a novidade no treino de ontem. O jogador voltou dos compromissos ao serviço da seleção Mali.



Hoje o técnico faz a abordagem ao jogo de amanhã com o Chaves para a Taça da Liga, no Dragão.

Sérgio Conceição concedeu uma entrevista à revista da Liga dos Campeões na qual deixa bem vincado aquilo que pretende dos jogadores do FC Porto. "Há um aspeto crucial para chegar ao nível mais alto: paixão pelo jogo. Precisas de ser apaixonado pelo que fazes, sobretudo os jogadores de futebol. Quero os meus jogadores apaixonados pelo jogo", disse.Sobre o grupo que calhou em sorte aos dragões na Champions, Conceição volta a falar do equilíbrio entre as quatro equipas (Schalke 04, Lokomotiv, FC Porto e Galatasaray).