Sérgio Conceição poupa titulares e joga com 'segundas linhas'

Escolhas do treinador do FC Porto podem acontecer a pensar no jogo com o Schalke.

Por Mário Morgado Ribeiro | 11:30

Sérgio Conceição deve fazer descansar vários habituais titulares do FC Porto na receção ao Desp. Chaves esta sexta-feira, em jogo da 1ª jornada do Grupo C da Taça da Liga (20h30, Sport TV1).



Desta forma, o treinador dos azuis-e-brancos vai dar uma oportunidade aos jogadores que não são primeira escolha para mostrarem serviço.



Os motivos que levam a estas alterações são vários. Desde logo a viagem à Alemanha na terça-feira para defrontar o Schalke, na estreia dos dragões nesta edição da Liga dos Campeões referente ao Grupo D.



Mas também devido à presença de vários jogadores do plantel nas respetivas seleções, como são os casos de Sérgio Oliveira (Portugal), Bruno Costa e Diogo Leite (Portugal sub-21), Felipe e Éder Militão (Brasil), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Aboubakar (Camarões).



Este último até regressou ao Olival lesionado no joelho esquerdo.Sérgio Conceição pode até promover as estreias dos reforços Jorge e Bazoer, assim como dar mais alguns minutos a Danilo - esteve afastado dos relvados durante meio ano por lesão - e também ao jovem avançado Marius.



O CM sabe que o médio Bruno Costa, de 21 anos, tem agradado a Conceição e deve ser lançado no onze titular.