Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roma quer Levar Herrera do FC Porto

Romanos oferecem 10 a 15 mlhões de euros pelo mexicano.

Por Ricardo Miguel Costa | 08:38

Héctor Herrera, capitão do FC Porto, está a ser cobiçado pela Roma, de Itália.



O mexicano ainda não renovou contrato com os dragões (acaba em junho de 2019) e torna-se um jogador livre para assinar com outro clube em janeiro, caso a renovação com o FC Porto não avance.



Herrera é o principal alvo dos romanos para colmatar a saída do holandês Kevin Strootman, para o Marselha, no último mercado de verão. As boas exibições no Mundial (pela seleção do México) e no FC Porto, que contribuíram para a conquista do campeonato, fizeram vir ao de cima vários interessados, espalhados por Inglaterra, Espanha e Itália.



Agora é a Roma, comandada por Eusebio Di Francesco, que se chega à frente com uma proposta entre os 10 e os 15 milhões de euros, de acordo com a imprensa italiana. No entanto, os valores não agradam o FC Porto. Os dragões só deixam sair o jogador se a Roma bater a cláusula de rescisão, fixada nos 40 milhões de euros.



Héctor Herrera, de 28 anos, chegou ao FC Porto em 2013, proveniente do Pachuca (México). Marcou 27 golos em 197 jogos disputados.



PORMENORES

Marega marca no Mali

O avançado do FC Porto apontou o primeiro golo da vitória do Mali sobre o Sudão do Sul (3-0), em jogo a contar para a qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN).



Chidozie e Aboubakar

Os dragões estão em risco de perder dois jogadores por lesão. Chidozie saiu lesionado na vitória da Nigéria sobre Seychelles (3-0), aos 72’. Já Aboubakar foi afastado da convocatória dos Camarões. O treinador confirmou que o avançado portista teve um problema físico antes do início do jogo.