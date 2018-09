FC Porto emite comunicado e arrasa secretário de Estado

Emblema portista diz que Vítor Pataco "agiu nove meses a fio com o propósito de evitar a notificação do Benfica".

O FC Porto emitiu na tarde desta sexta-feira um comunicado onde acusa João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, de mentir a propósito da escolha de Vítor Pataco para presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude. "Mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo", escreve o FC Porto no comunicado intitulado "João Paulo Rebelo mentiu".





O emblema portista diz que Vítor Pataco "agiu nove meses a fio com o propósito de evitar a notificação do Benfica sobre a nulidade do regulamento de segurança e utilização do Estádio da Luz, o qual acolhia ilegalmente condições efetivas de apoio a grupos de adeptos que não se encontram registados no IPDJ, designadamente aos No Name Boys".



Leia o comunicado na integra:



"A revelação através do Jornal Económico de uma das atas das reuniões do Conselho Diretivo (CD) do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vem confirmar publicamente o que já era conhecido nos corredores do Poder, ou seja, que Vítor Pataco não reunia condições de isenção para ser promovido a novo presidente deste Instituto. Hoje, ficamos a saber que Vítor Pataco agiu nove meses a fio com o propósito de evitar a notificação do SL Benfica sobre a nulidade do regulamento de segurança e utilização do Estádio da Luz, o qual acolhia ilegalmente condições efetivas de apoio a grupos de adeptos que não se encontram registados no IPDJ, designadamente aos No Name Boys, claque que todos sabemos existir por muito que o SL Benfica e em primeira linha o seu presidente façam de conta que não.

A revelação pública desta ata torna as sucessivas intervenções do Secretário de Estado da Juventude e Desporto em defesa da escolha de Vítor Pataco para a presidência do CD do IPDJ numa peça de teatro de cordel em que o próprio governante não se coibiu de mentir na descrição dos factos que fez em recente entrevista à SIC Notícias.

Diz o Povo que mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo.

Que credibilidade pode ter um governante que se comporta desta forma perante o país?"