Iker Casillas: “Sérgio Conceição tinha razão”

Espanhol aborda a perda da titularidade na época passada.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:00

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, abordou a perda da titularidade na época passada. O espanhol garante que não ficou chateado com a opção de Sérgio Conceição.



"O treinador tinha as suas razões. Considerava, talvez, que eu não estava bem, optou por outro companheiro, o que é naturalmente respeitável e, aí, o que tens de tentar fazer é pensar no que podes e deves melhorar para voltares a competir pelo lugar. Às vezes é um estímulo ver de fora os teus companheiros, porque te cria um obstáculo e ter um obstáculo aos 36 anos é bom. Sobretudo para mim, que sempre gostei de ter obstáculos na vida", referiu em entrevista ao jornal ‘Expresso’.



Casillas falou sobre o desentendimento que teve com José Mourinho, no Real Madrid. "As polémicas já estão saldadas. É um tema que, depois de cinco ou seis anos, não deves falar mais sobre isso, porque já é absurdo. Com ele conquistei uma Liga, uma Taça do Rei ao Barcelona e uma Supertaça de Espanha. Há que ficar com as coisas boas, porque as más não servem para mim, nem para ele, nem para ninguém."



O espanhol de 37 anos defende que, apesar do vasto currículo que detém, o importante é mostrar qualidade dentro de campo. "O que me aconteceu antes não serve de nada. O currículo não me garante jogar todos os fins de semana. O que faz com que jogue é treinar bem. Se olhar para trás e vir o Mundial, os dois Europeus, as cinco ligas com o Real Madrid e as Champions, o mister diz que sim, pronto, pelo palmarés tens que jogar - mas o que interessa é demonstrá-lo dentro de campo".