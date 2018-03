Paulo Gonçalves perde recurso no Tribunal da Relação

Assessor jurídico dos encarnados recorreu da sua constituição como arguido no processo durante as buscas de 19 de outubro.

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou, no passado mês de fevereiro, um recurso de Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica, contestando a sua constituição como arguido no chamado "caso dos emails", que diz respeito a suspeitas de corrupção activa e passiva desportiva, avança a revista Sábado O jurista da SAD alegou que as autoridades não cumpriram todos os formalismos legais aquando da sua constituição como arguido. Porém, os juízes desembargadores Vieira Lamim e Ricardo Cardoso confirmaram a decisão do Ministério Público.