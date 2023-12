Petit está de saída do comando técnico do Boavista. O treinador não resistiu à série de maus resultados, depois de somar mais um desaire (3-1), no domingo, na deslocação ao terreno do Est. Amadora. Foi a quinta derrota consecutiva dos axadrezados na Liga e o oitavo jogo consecutivo sem vitória. O treino de esta segunda-feira já foi dado por técnicos-adjuntos. Segundo a agência Lusa, ao final do dia a rescisão ainda não estava oficializada.





CM, a demissão de Petit é vista, no Bessa, como um reflexo da instabilidade criada pela crise financeira do clube. Neste momento, o plantel está com salários em atraso na ordem dos dois meses, sendo que a situação é ainda mais grave noutros departamentos. O treinador, de resto, já estava em rota de colisão com o presidente Vítor Murta e a gestão desportiva de Bracali, devido a divergências sobre as ações a tomar para ultrapassar o mau momento.



Petit estava no comando técnico da equipa desde 2021. Antes já tinha treinado os axadrezados entre 2012 e 2015.