Piloto Filipe Albuquerque no pódio nas Seis Horas de Road Atlanta

A equipa do piloto português Filipe Albuquerque foi terceira classificada nas Seis Horas de Road Atlanta, quinta prova do Campeonato de Resistência dos Estados Unidos, vencida pelo brasileiro Hélio Castroneves e o norte-americano Ricky Taylor.

Albuquerque, que formou equipa com os brasileiros Felipe Nasr e Pipo Derani, chegou a rodar da 'cauda' do pelotão, devido a uma penalização motivada por uma ultrapassagem irregular, mas conseguiu recuperar e terminar no pódio da corrida, disputada no sábado.

Após o sucesso parcial nos Estados Unidos, o piloto português vai regressar à Europa, a fim de iniciar a preparação para a corrida mais longa e emblemática do ano, as 24 Horas de Le Mans, em França, que se disputa em 19 de setembro.