Pimenta ataca hoje objetivo das quatro medalhas nos Europeus de Munique

O canoísta Fernando Pimenta vai tentar atingir este domingo o objetivo a que se tinha proposto de quatro medalhas num evento, quando disputar as finais de K1 5.000 e K2 1.000 dos Europeus de Munique, na Alemanha.

O feito de Pimenta pode ter ficado algo comprometido depois de a final de K1 5.000 metros ter sido adiada de sábado para este domingo devido a uma forte tempestade que se abateu no campo de regatas, que adiou ainda outras duas provas, entre as quais a final de C1 5.000, de Beatriz Lamas.

Pimenta já conquistou duas das quatro medalhas a que se propôs - K1 500 metros (bronze) e K1 1.000 (prata) -, ficando agora de disputar este domingo a do K1 5.000 e a do K2 1.000, no qual faz equipa com João Duarte.

A canoagem tem este domingo outras cinco finais A, destacando-se a do K2 500, composto por Messias Batista e João Ribeiro, e a do K1 500, de Teresa Portela.

O ciclismo conhece igualmente a sua última prova, com a disputa da prova de fundo feminina, num dia em que Samuel Barata disputa a prova dos 10.000 metros e Olímpia Barbosa participa nas meias-finais dos 100 metros barreiras femininos.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.