O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, confirmou esta terça-feira que ainda não falou com Sérgio Conceição sobre a renovação do contrato, relegando essa tarefa para depois do fim do campeonato, que termina hoje com o jogo frente ao Belenenses SAD (a partir das 18h00, SportTV1).









“Já foi dito de que falaríamos disso no final do campeonato. Ainda não acabou. Embora já esteja definida a classificação, o último jogo é encarado com a mesma seriedade que todos os outros. Depois disso vamos falar”, disse o líder portista à margem da conferência de apresentação do novo quadro financeiro da SAD.

Apesar de os moldes da renovação ainda não terem sido abordados, o presidente portista admitiu que já “está a trabalhar na nova época”.





Sérgio Conceição terá de explicar o insucesso nas três provas nacionais: ficou em segundo na Liga, e foi eliminado das taças de Portugal e da Liga. No entanto, também tem como argumentos a valorização de alguns jogadores e a boa campanha na Champions, em que faturou 75,9 M €.





Os dragões duplicaram o empréstimo obrigacionista, que está em subscrição até sexta-feira, com uma taxa de juro de 4,75 por cento. Face à elevada procura dos investidores, os dragões aumentaram o tecto do referido empréstimo de 35 para os 70 milhões de euros. Esta terça-feira, os dragões revelaram que este valor já era superior aos 50 milhões de euros.









Pinto da Costa abordou esta terça-feira a saída de Marega do FC Porto, a custo zero, para o Al Hilal. “A saída não tem nada a ver com o corte salarial. Tinha um salário alto, vai ganhar 5 milhões de euros limpos em cada temporada. Isso ao FC Porto custaria 30 e tal milhões de euros, isso é inviável para o FC Porto”, disse esta terça-feira o dirigente. Marega nunca mais jogou no FC Porto desde que a sua saída foi revelada pelo clube saudita. Nem foi convocado para o jogo com o Rio Ave (3-0).