A decisão de afastar Marega do plantel principal do FC Porto partiu do presidente Pinto da Costa, que não gostou que o maliano tivesse recorrido às redes sociais para se mostrar “muito orgulhoso” por ter assinado pelo Al Hilal, apurou o Correio da Manhã.









Marega, que falhou pela primeira vez uma convocatória do FC Porto na Liga no jogo com o Rio Ave (3-0), não vai voltar a vestir a camisola portista. O jogador recusou qualquer abordagem para renovar o contrato e forçou a saída a custo zero. Na antepenúltima jornada ainda foi ao banco, mas não entrou.

O avançado maliano foi sempre um jogador defendido pelo treinador Sérgio Conceição, mesmo nos momentos de ‘seca’ de golos. Aliás, o técnico nunca esqueceu a sua importância no seu primeiro título no Porto, em 2017/18.





O motivo principal da revolta portista nem tem a ver com o facto de ter assinado pelo Al Hilal um contrato por três anos, mas antes com o anúncio da transferência, numa altura crucial e quando a equipa ainda lutava pelo título. Para piorar o cenário, no entender dos dragões, o futebolista falou do orgulho em ir para outro clube quando ainda tem contrato em vigor com o FC Porto.





Marega, de 30 anos, alinhou em 45 jogos nesta temporada, tendo apontado 12 golos.



BÊS VENCEM COM 7 REFORÇOS

Sete elementos do plantel principal reforçaram este domingo a equipa B do FC Porto na vitória (4-2) sobre o Feirense que tira os dragões da zona de despromoção. Evanilson, que chegou a estar para entrar frente ao Rio Ave mas regressou ao banco, fez estre domingo dois golos. Fábio Silva e Carraça completaram o resultado que afasta o Feirense da luta pela subida. Além dos autores dos golos jogaram ainda Francisco Conceição, Diogo Costa, Sarr e Baró.