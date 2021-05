Corona é o melhor jogador da Liga. O extremo do FC Porto reuniu a preferência de 18% dos inquiridos na sondagem da Intercampus para o CM. O mexicano deixou para trás Coates (15,1%), central que se destacou no Sporting campeão, e Seferovic (11,6%), avançado do Benfica que até ao início da corrente jornada era o melhor marcador do campeonato.