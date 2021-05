Dragão arruma contas do campeonato com vitória em Vila do Conde

O FC Porto garantiu este sábado o segundo lugar na Liga ao vencer o Rio Ave, que desceu para a zona de play-off. Toni Martínez, Luis Díaz e Sérgio Oliveira marcaram os golos, todos no segundo tempo.









Primeira parte equilibrada em Vila do Conde com os dragões à procura do acesso direto à Champions e o Rio Ave a tentar fugir à despromoção. Conceição voltou a apostar na dupla atacante Taremi/Martínez e deixou no banco o médio Sérgio Oliveira. Foi precisamente do iraniano (melhor marcador dos dragões) a melhor chance num cruzamento que saiu à barra.

O Rio Ave respondia em rápidas transições que deixaram a defesa portista sempre alerta. Carlos Mané foi a figura em destaque neste período. Teve duas flagrantes chances, mas na primeira permitiu corte de Manafá e na segunda chegou tarde ao cruzamento de Dala.





A toada de jogo não mudou nos primeiros minutos do segundo tempo. Mas quando o FC Porto teve o primeiro remate enquadrado à baliza marcou. João Mário, num excelente lance individual, descobre Martínez, que não teve dificuldade em fazer o golo inaugural.





Logo a seguir, Luis Díaz, solto no coração da área, fez o segundo e arrumou com o jogo e com as esperanças do Benfica em conseguir chegar ao segundo lugar (entrada direta na Champions em 2021/2022). Ainda houve tempo para Sérgio Oliveira entrar e marcar, num bom remate de meia distância.





O Rio Ave continua em situação muito aflita na tabela. Na última jornada, vai ao terreno do Nacional decidir se fica, desce ou se disputa o play-off de permanência com uma equipa da II Liga. Por outro lado, o FC Porto já pode começar a pensar nas férias.



+Martínez ganha relevo

O avançado espanhol mostra golos e serviço já a pensar na próxima temporada. Ontem marcou um golo pleno de oportunidade (sexto da temporada). Com a saída de Marega, Martínez tem sido o parceiro perfeito para o iraniano Taremi.



-Aflição vila-condense

Uma equipa montada a pensar noutros voos está com a corda na garganta e vai decidir na última jornada a manutenção. Cria chances, tem bons momentos, mas peca na finalização. É a equipa com menos golos marcados. Assim fica complicado.



Arbitragem: Sem lances polémicos

Bem ao não assinalar penálti na área do FC Porto num lance entre o vila-condense Carlos Mané e o portista Manafá. De resto, deixou jogar e puxou do cartão sempre que se justificou, num relvado molhado pela chuva e propício a contactos.



2,5 milhões de euros por Bruno Costa

O regresso de Bruno Costa ao FC Porto está praticamente certo, na próxima época, num negócio de 2,5 milhões de euros válido por 5 épocas. O médio de 24 anos está emprestado pelo Portimonense ao Paços de Ferreira.



Toni e Díaz fazem esquecer marega

Marchesín – Teve quatro ameaças de golo, mas tocou poucas vezes na bola.

João Mário – Controlou o corredor direito e fez um passe teleguiado para Toni Martínez fazer o primeiro golo.

Diogo Leite – Boa combinação com Pepe. Nos pontapés de canto foi uma ameaça à baliza contrária.

Pepe – Não conseguiu travar Gelson Dala no lance que Mané falhou à boca da baliza. Mas na maioria da vezes esteve seguro à frente da baliza.

Manafá – Fez um corte providencial na área que evitou o primeiro golo do Rio Ave e ajudou muito no ataque.

Grujic – Foi uma surpresa no 11 mas quase não se viu.

Uribe – Bom distribuidor de jogo no meio-campo.

Otávio – Começou bem, com um ataque perigoso logo nos primeiros minutos.

Luis Díaz - Marcou o primeiro golo do jogo e fez ainda o passe para Sérgio Oliveira rodar e marcar o terceiro. Esteve sempre muito irrequieto em todo o campo e durante todo o jogo.

Toni Martínez – Fez mais um golo e quase já fez esquecer Marega no ataque.

Taremi – Colocou uma bola na trave e fez boas combinações no ataque com Toni Martínez e Luis Díaz.

Sérgio Oliveira – Entrou e marcou o terceiro golo.

Nanú – Trouxe velocidade.

Marcano – Entrou após dois meses de paragem por lesão.

Felipe Anderson – Fez um bom passe que quase dava o quarto golo.