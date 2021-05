O FC Porto defronta o Rio Ave, em Vila do Conde, num encontro da 33.ª jornada da Primeira Liga.. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição para o jogo.



ONZE DO FC PORTO: Marchesín; Manafá, Pepe, Diogo Leite e João Mário; Otávio, Grujic, Matheus Uribe e Luis Díaz; Taremi e Toni Martínez.

