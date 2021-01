Pinto da Costa deseja “que a Justiça se esforce por ser justa”

"Desejo que a justiça desportiva se esforce por ser justa, sem olhar a nomes de clubes e de agentes, e sem decidir em função de preferências pessoais de quem tem de ser absolutamente isento”. Este foi um dos desejos expressos por Pinto da Costa, presidente do FC Porto, na revista ‘Dragões’.









O comentário surge após as críticas portistas ao castigo a Otávio e quando está a decorrer um processo ao técnico Sérgio Conceição. O regresso dos adeptos aos estádios, “da mesma forma que já podem estar presentes em concertos musicais, peças de teatro, touradas e comícios políticos”, é outra das vontades para 2021 do líder portista, que quer continuar a “ganhar títulos e a representar Portugal ao mais alto nível nas competições mais difíceis do Mundo”.

“Que todos possamos voltar a falar em liberdade e que nenhum português tenha de ter medo de uma qualquer PIDE do século XXI. Desejo que finalmente haja políticos que façam cumprir a lei fundamental do país, que determinou em 1976 que Portugal deve ser dividido em regiões administrativas. Desejo que esta terrível pandemia seja extinta ou controlada, que a normalidade regresse às nossas vidas e que todos possamos voltar a estar com os nossos sem medo”, concluiu.



Boa notícia no treino

Corona e Taremi saíram tocados do encontro com o Famalicão, mas ontem treinaram integrados. Mbaye e Marcano, que ainda recuperam de lesões, continuam indisponíveis.