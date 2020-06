Corona na lateral do FC Porto até ao final da época

Corona deverá fixar-se como lateral até ao fim da época, apurou o. Sérgio Conceição confia no mexicano para ocupar várias posições em campo, mas o treinador do FC Porto entende que é na direita da defesa que o jogador de 27 anos será mais útil nos dez jogos que faltam da I Liga e na final da Taça de Portugal.Na retoma do campeonato, esta quarta-feira (21h15) em Famalicão, a escolha é quase obrigatória, face às ausências de Alex Telles (vai cumprir um jogo de suspensão por ter visto o 5º amarelo) e de Marcano (lesionado até setembro, pelo menos) que serão substituídos por Manafá e Mbemba, os dois jogadores que mais alternaram com Corona a lateral-direito.Dos 41 jogos que leva esta época, em 20 Corona atuou como defesa. Osabe que Sérgio Conceição considera que o regresso de Danilo Pereira à equipa (falhou vários jogos por lesão) dá ainda mais liberdade aos laterais para subirem no terreno. Além disso, o técnico entende que as tabelinhas e trocas de posições entre Corona, Otávio e Marega na faixa direita do ataque são um dos pontos fortes dos dragões para desequilibrar as defesas contrárias.Corona é o jogador do FC Porto com mais assistências (7) para golo na I Liga, à frente de Otávio e Alex Telles (ambos com 5). Só Pizzi, do Benfica, com 8 passes decisivos, faz melhor.Corona tem contrato até 2022 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Avaliado em 20 M €, é dos jogadores portistas com mais mercado.Tal como este domingo, o FC Porto treina esta segunda-feira de manhã (10h30). Marcano é o único indisponível.