FC Porto consegue triunfo seguro sem acelerar frente ao Paços de Ferreira

Sem brilho, mas inteiramente justa. Foi assim a vitória caseira do FC Porto diante do Paços de Ferreira, que deixa os dragões a dois pontos do líder Benfica.Depois da importante vitória frente ao Young Boys para a Liga Europa, Sérgio Conceição decidiu apostar quase no mesmo onze (só Manafá rendeu Mbemba no lado direito da defesa) que começou o jogo na Suíça.Não foi uma primeira parte muito bem jogada pelos portistas, mas acima de tudo eficaz. Na primeira chance, o golo: Loum, de cabeça, desatou o nó dado pelo Paços de Ferreira (18’). A equipa pacense, desinibida, não se limitou a jogar no seu meio-campo, lançando-se no contra-ataque, sempre que os dragões permitiam.O guarda-redes Marchesín esteve sempre atento, nos dois remates perigosos do Paços (por Uilton e Hélder Ferreira). Num primeiro tempo em que o domínio acabou por ser quase sempre dos da casa, Marega teve outra grande oportunidade para dilatar o marcador aos 35’, mas a bola embateu no poste.O jogo recomeçou mais mexido e com mais espaço. O Paços a tentar equilibrar, mas o FC Porto foi sempre mais perigoso. Ainda que a meio gás, os dragões foram criando ocasiões suficientes para um resultado mais dilatado.O 2-0 acabaria por surgir quando o jogo estava equilibrado. Telles cruza para Zé Luís que, num remate fantástico, de costas para a baliza, fez um golaço. Até final, Sérgio Oliveira ainda atirou ao poste após grande defesa de Ricardo Ribeiro. Triunfo justo da equipa de Sérgio Conceição, que na quinta-feira vai ao terreno do Casa Pia em jogo da 2ª jornada do grupo D da Taça da Liga.Marchesín – Seguro. Boa estirada a um remate cruzado de Hélder Ferreira.Manafá – Muito pulmão, pouco acerto na hora de definir o último passe.Pepe – Surpreendido um par de vezes pela velocidade de Tanque. De resto, eficaz.Marcano – Sem muito trabalho a defender, foi uma referência da área no ataque.Alex Telles – Sangue na guelra e alta rotação. Participou nos dois golos portistas.Loum - Tem sido o grande beneficiado pelo castigo a Uribe. Tem crescido com a equipa e até já marca golos. Revelou-se descomplexado numa bomba de fora da área.Danilo Pereira – Trabalhador. Um tampão para a defesa dos dragões.Otávio – É um agitador. Boas arrancadas. Reclamou com razão um penálti por falta de Diaby. Juiz mandou jogar.Corona – Impetuoso. Um remate por cima. Acabou por sair com queixas.Marega – Força e determinação. Um remate cruzado a bater no poste. Tem ainda um cabeceamento para a defesa da noite de Ricardo Ribeiro.Aboubakar – Esforçado. Não teve muita bola. Saiu lesionado na coxa esquerda.Zé Luís – Entrou com vontade. Reencontrou-se com os os golos, aliás, um golão, de pontapé acrobático.Sérgio Oliveira – Um remate em jeito ao poste.Nakajima – Refrescou."O resultado foi justo, num jogo que não foi brilhante. Tivemos uma resposta positiva e conseguimos matar o jogo com o segundo golo de Zé Luís", disse esta segunda-feira Sérgio Conceição no final da partida.Dez jogos depois, o regresso aos golos e de que forma... Zé Luís marcou aquele que é já candidato a melhor golo da época. Uma receção perfeita e um pontapé de bicicleta deslumbrante.Depois do regresso aos golos na Liga Europa, novo azar para o camaronês. Uma aparente lesão deve afastar Aboubakar durante algum tempo. Também Corona saiu com queixas.Atuação manchada pelo penálti não assinalado após toque claro de Diaby na cara de Otávio. O lance foi mesmo à frente de Tiago Martins, que mandou seguir. O VAR também nada viu.