Marchesín, Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles, Otávio, Danilo, Loum, Tecatito, Marega e Aboubakar.





Onze do P. Ferreira: Ricardo, Bruno Santos, Marco Baixinho, Maracás, Bruno Teles, Diaby, Luiz Carlos, Uilton, Pedrinho, Hélder Ferreira e Douglas Tanque.

20' Uilton (Paços de Ferreira) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.

18' Golo! FC Porto 1-0 Paços de Ferreira . Mamadou Loum (FC Porto) de cabeça no coração da área, depois de um cruzamento de Alex Telles, a rematar ao canto inferior direito.

17' Pontapé de canto, FC Porto. Concedido por Mohamed Diaby.

11' Fora de jogo, FC Porto. Vincent Aboubakar tentou um passe em profundidade que encontrou Moussa Marega em posição irregular.

Início 1ª parte

O FC Porto defronta esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, o Paços de Ferreira numa partida a contar para a 12° jornada da Liga NOS.O jogo teve início às 20h51, apesar de estar agendado para as 20h45.