Silas hesita em utilizar três centrais no clássico contra o FC Porto

Jorge Silas tem uma prioridade bem definida para o clássico de domingo, frente ao FC Porto, em Alvalade: é preciso ter bola para controlar o jogo e anular os pontos fortes do adversário.O técnico do Sporting não quer jogar na expectativa. Mas também está consciente dos perigos de assumir a iniciativa do encontro, sobretudo depois de rever a partida em que os portistas venceram (2-0) o Benfica na Luz, à 3ª jornada. Os principais lances de perigo da equipa de Sérgio Conceição foram fruto de uma pressão alta que, mais do que uma vez, apanhou em contrapé a defensiva encarnada.Silas entende que a melhor forma de garantir segurança na circulação de bola, ao mesmo tempo que reduz a exposição às transições rápidas portistas, é ocupar o último reduto com uma linha de três centrais. Esse esquema permitiria explorar a capacidade atacante de Rosier e, sobretudo, Acuña sem expor demasiado os laterais, ao mesmo tempo que os médios teriam mais opções de passe quando pressionados na primeira fase de construção.Só que há vários problemas que poderão levar o técnico a não optar pelo seu esquema preferencial (foi o que utilizou na derrota por 0-2 do Belenenses com o Benfica, já esta época). O primeiro é que o plantel leonino não se adaptou bem à linha de três centrais, daí que essa solução não seja utilizada desde 10 de novembro (seguiram-se sete jogos, com cinco vitórias e dois empates, num modelo com quatro defesas).Depois, o Sporting não se deu bem esta temporada quando jogou com três centrais frente a um rival: Marcel Keizer apostou em Coates, Mathieu e Luís Neto e perdeu a Supertaça Cândido de Oliveira para o Benfica por 5-0. Além disso, o central português está lesionado, pelo que teria de avançar Ilori, cuja regularidade tem deixado a desejar quando chamado.Danilo Pereira está a 100 por cento para o jogo de Alvalade, com o Sporting. O capitão portista alinhou 67 minutos nos dois últimos jogos do FC Porto e já recuperou do problema físico que o limitou a meio de dezembro.Sérgio Conceição gostou da resposta de Uribe e Otávio no miolo, mas não vai prescindir da experiência de Danilo e da mais-valia que ele representa na estabilidade defensiva e nas bolas paradas (seja a defender, seja a atacar).No domingo, tudo indica, Danilo e Uribe atuarão como ‘guarda-costas’ de um trio com liberdade para atacar: Otávio, Nakajima e Marega deverão alinhar atrás do avançado (Soares está na dianteira da luta pelo lugar, mas Zé Luís espreita uma oportunidade).Majeed Waris está de saída do FC Porto. O avançado ganês não fez qualquer partida pelos dragões nesta temporada e, com o mercado aberto, prepara uma mudança de ares. Segundo o seu empresário, as negociações para um acordo de rescisão já decorrem, sendo que França poderá ser o destino.O plantel do FC Porto realizou esta quarta-feira o primeiro treino do novo ano, no Olival (Gaia), tendo como foco a preparação para o jogo com o Sporting, no próximo domingo. Numa sessão muito animada, o treinador Sérgio Conceição contou com a presença de todos os jogadores do plantel. O boletim clínico está vazio.Sérgio Conceição continua a chamar jogadores da equipa B aos treinos do plantel principal. Ontem estiveram presentes os médios Fábio Vieira e Vítor Ferreira.O plantel do FC Porto volta a trabalhar esta manhã (10h30) no Centro de Treinos do Olival. A comitiva dos dragões viaja para Lisboa depois de sexta-feira.José Mourinho tem desvalorizado o mercado de inverno, mas o site The Athletic insiste que Bruno Fernandes seria o jogador ideal para o Tottenham contratar já em janeiro. O médio tem uma cláusula de 100 milhões de euros, mas os leões aceitam vender por 70 milhões.Desde que fez o primeiro jogo como treinador do Sporting, a 30 de setembro - quando substituiu Leonel Pontes que tinha ficado no lugar de Marcel Keizer -, Jorge Silas cumpriu 16 partidas, das quais venceu 12 e perdeu quatro (duas delas na Liga).