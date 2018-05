Pinto da Costa diz que sucessão no FC Porto "poderá não demorar muito"

"O apoio que tenho recebido durante todos estes anos é fundamental", disse o presidente do clube.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, aproveitou a presença no ‘VII Dia do Clube’ para lançar um apelo já com os olhos no futuro que se seguirá ao dia em que abandonar o cargo.

"Alguém disse um dia que, com este presidente, seja qual for o treinador e sejam quais forem os jogadores, temos de ganhar. Mas não é assim. O FC Porto tem é de ganhar com qualquer presidente. O apoio que tenho recebido durante todos estes anos é fundamental, por isso, quem me suceder, e compreenderão que poderá não demorar muito, tem de sentir o mesmo apoio que me dão", asseverou perante uma multidão de adeptos que se reuniram no ‘foyer’ da tribuna presidencial do Estádio do Dragão.

"Já disse para mim mesmo, muitas vezes por motivos verdadeiramente importantes, que iria deixar a presidência do FC Porto. Uma vez, foi necessário eu continuar devido à construção do estádio. Se não continuasse, não teríamos o apoio de quem patrocinou o estádio. Noutra ocasião, foi quando José Mourinho saiu. Mas se saíam os dois na mesma altura… É preciso que tenhamos consciência de que, no FC Porto, tudo tem de mudar. Acho que, desde 1982, só há uma coisa que será eterna: o Estádio do Dragão, que tive a felicidade de conseguir tornar realidade. O que é necessário é apoiarmos a direção, o treinador e os jogadores que estiverem cá. E apoiar o presidente. O que está e o que há de estar. É esse o descanso que gosto de ter quando falo com muitos de nós. E digo de nós porque, além de presidente, sou adepto do FC Porto", lembrou Pinto da Costa.

O líder dos azuis e brancos, de 80 anos, falou perante figuras gradas e mediáticas do portismo, como João Pinto, Fernando Gomes, Rodolfo Reis, Cândido Costa, Miguel Guedes e Paulo Baldaia.

Entretanto, a equipa de pool feminino sagrou-se tetracampeã nacional e, em nome da secção de bilhar, fez ontem a entrega a Pinto da Costa do troféu número 500 do seu magistério à frente do clube.