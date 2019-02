Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa elogia alta nota artística do FC Porto

Presidente portista fala em jogo para vencer e alargar vantagem.

Por S.P.C. | 01:30

A vitória sobre o Sp. Braga (3-0), para a Taça de Portugal, subiu os níveis de confiança no FC Porto, na semana em que recebe o Benfica. Pinto da Costa ficou convencido com a "nota artística" nesse triunfo frente a um adversário "valoroso".



"A eliminatória só se decide no início de abril, mas a primeira metade do caminho está feita com distinção e nota artística", escreveu o presidente portista, na habitual página da revista ‘Dragões’, espaço em que também faz o lançamento do clássico que aí vem: "Vamos receber o maior rival no campeonato, num jogo com tradição e que todos os adeptos apreciam. Vamos encher o Dragão e viver as emoções de uma partida entre duas grandes equipas, com a certeza de que, como sempre, vamos jogar para ganhar e aumentar a vantagem na liderança no campeonato."



Ao que o CM apurou, a resposta dada por muitos dos jogadores que passaram grande parte da temporada longe das primeiras escolhas deixou satisfeita toda a estrutura portista, num momento com várias baixas que passou também incólume em Tondela (vitória com o mesmo resultado de 3-0).



Pinto da Costa abordou esse encontro, mas para criticar um episódio menos feliz, com a entrada atrasada dos apoiantes portistas. "É muito triste. Defender o futebol é zelar para que não volte a repetir-se", escreveu o presidente dos dragões.



Pepe: "Quis sentir a mística"

Pepe revelou os motivos que o levaram a voltar ao FC Porto.



"Quis reviver os três anos que passei aqui e sentir novamente o que é a mística do FC Porto. Foi um clube que me projetou. Quando soube que podia voltar, foi sempre a minha opção", disse o defesa à revista ‘Dragões’.



Casillas escolhe os ‘seus’ estádios

Casillas foi desafiado nas redes sociais a escolher os três melhores estádios em que jogou e deu a resposta: Dragão, Santiago Bernabéu (Real Madrid) e o antigo San Mamés (Ath. Bilbao).



Os três em que gostaria de jogar são o Celtic Park, Wanda Metropolitan (At. Madrid) e Mercedes Stadium (Atlanta).