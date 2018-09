Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa revela conteúdo de mensagem enviada por José Mourinho

Presidente do FC Porto está em Gelsenkirchen a acompanhar a equipa que irá jogar frente ao Schalke 04.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, está em Gelsenkirchen a acompanhar a equipa que amanhã irá jogar frente ao Schalke 04. Os azuis e brancos voltam a um palco marcante na sua história, pois foi neste estádio que conquistaram a Liga dos Campeões em 2004, frente ao Monaco.



"Foi uma noite fantástica, ganhamos ao Monaco, que para chegar à final tinha eliminado o Chelsea e Real Madrid. Foi uma noite memorável, que todos não esquecem. Curiosamente, quando vinha para aqui recebi mensagem do José Mourinho a dizer: 'Presidente, que voltemos ao mesmo resultado de 2004, um abraço.' É uma forma de mostrar que realmente também ele viveu isto intensamente e não esquecerá aquela noite fantástica", afirmou Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal.



O presidente dos dragões destacou ainda o palmarés do FC Porto nas provas internacionais, sendo que esta é a 23.ª presença do clube na liga milionária. "Há grandes clubes que nunca venceram competições internacionais. O FC Porto já venceu sete! É um palmarés invejável e que nos enche de orgulho", disse.



Pinto da Costa sublinhou ainda o estado de espírito dos jogadores: "Estão com tranquilidade, confiança e sentido de responsabilidade. Os jogadores acreditam no seu valor e no dos colegas e estão todos a querer o mesmo, que é a vitória. Estão perfeitamente confiantes."