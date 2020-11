O episódio ocorreu durante o cortejo fúnebre do antigo dirigente do FC Porto, que morreu esta quarta-feira vítima da Covid-19

Pinto da Costa sentiu-se mal esta sexta-feira durante a homenagem a Reinaldo Teles, que decorre no Estádio do Dragão.O Presidente do FC Porto foi observado no local por uma equipa médica. Segundo apurou o, o presidente dos dragões encontra-se "bem" e "consciente".