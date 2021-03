Pedro Porro recorreu este domingo às redes sociais para acusar Francisco Conceição de “falta de valores”, depois de o filho do treinador portista ter-se recusado a cumprimentá-lo e ter-lhe chamado “filho da p***” no final do clássico (0-0), que deixou o FC Porto a dez pontos de distância do líder Sporting.









O lateral leonino até publicou um vídeo. O espanhol estendeu a mão para cumprimentar o jovem portista, de 18 anos, mas foi ignorado. Nota-se que houve uma troca de palavras entre ambos. O avançado dos dragões prossegue o caminho e Porro fica estupefacto a olhar para o jovem. Francisco Conceição seguiu o seu caminho, olhando depois para trás e cuspindo para o chão. “Entendo que pudesse estar com a cabeça quente, tal como eu durante o jogo, mas quando o árbitro apita tens de ter valores e respeitar o adversário, e chamar me filho da p*** não creio que seja o melhor. Está tudo bem sportinguistas”, escreveu Pedro Porro no twitter, acompanhando o comentário com o referido vídeo.

Francisco Conceição entrou em campo aos 79’ para o lugar o lugar de Sérgio Oliveira. Nas duas ocasiões em que o jovem tentou pegar na bola sofreu falta. A primeira por Nuno Mendes e a segunda por Matheus Reis.





Mas a frustração pelo empate, que arreda praticamente o FC Porto da luta pelo título, numa altura em que entra numa semana crucial (ver peça ao lado), ficou bem patente no final do jogo.





Houve várias críticas à arbitragem a começar pelo técnico Sérgio Conceição. Aliás, o treinador portista, quando o juiz João Pinheiro anunciou três minutos de compensação, teve uma reação enérgica, dizendo claramente: “Acaba já o jogo.” Mais tarde, na ‘flash interview’ criticou o pouco tempo de compensação que foi atribuído ao jogo, referindo que “houve cinco paragens para substituições e jogadores no chão”.





A defesa de Francisco Conceição surgiu num comentário de Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do FC Porto, também através das redes sociais: “Quem semeia ventos… Passam os jogos a provocar, a mandar bocas e depois querem fazer de conta que são meninos bonitos”.



Sérgio quer evitar semana negra



Sérgio Conceição está focado em evitar uma semana negra para o FC Porto. Depois do empate com o Sporting (0-0),que deixou os dragões a 10 pontos da liderança, disputa na quarta-feira, com o Sp. Braga, a passagem à final da Taça de Portugal (1-1 na primeira mão) e na terça -feira seguinte (dia 9) luta com a Juventus pelos quartos de final da Liga dos Campeões (triunfo por 2-1 na primeira mão.





É uma semana de tudo ou nada para o FC Porto. O técnico não atira a toalha ao chão na Liga, mas a tarefa de recuperar tamanha diferença será titânica.





O jogo da Taça de Portugal com o Sp. Braga também não será fácil e promete ser equilibrado como foi na primeira mão. Além disso, a vantagem sobre a Juventus, de Cristiano Ronaldo, na Champions, é curta, pois basta um triunfo dos transalpinos por 1-0 para deixar os dragões de fora.





Pelo meio, da Taça e Champions, os dragões defrontam ainda o Gil Vicente (sábado) para a Liga. Com três jogos em sete dias, os dragões podem ficar arredados de todas as competições. Uma situação que poderá aumentar a contestação à equipa e colocar o lugar do técnico em risco.

“falta ganhar a liga, mas estamos bem”



“Falta-me ganhar a Liga, mas este ano estamos bem. Oxalá consiga cumprir este objetivo”, disse Coates ao jornal uruguaio ‘Ovación’. O capitão leonino espera cumprir o contrato até ao fim (2023 mais um ano de opção), porque a “família gosta de viver em Lisboa”.