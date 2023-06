Portugal com 27 atletas em seis modalidades nos Campeonatos Paralímpicos Europeus

Portugal vai apresentar 27 atletas em seis modalidades na primeira edição dos Campeonatos Paralímpicos Europeus, que vão ser disputados entre 8 e 20 de agosto, em Roterdão, nos Países Baixos, revelou esta terça-feira o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

O secretário-geral do CPP, Carlos Lopes, vai chefiar a delegação lusa nos campeonatos, que vão decorrer no complexo Rotterdam Ahoy.

Portugal vai estar presente em seis das 10 modalidades em competição, com 10 atletas no boccia, quatro no badminton, no judo e no ciclismo, três no tiro e dois no ténis em cadeira de rodas.

São esperados 1.500 atletas de 45 países, numa competição que serve de antecâmara aos Jogos Paralímpicos Paris2024, que vão ser disputados entre 28 de agosto e 8 de setembro do próximo ano.

Lista dos 27 convocados:

- Badminton (4): Beatriz Monteiro, Bruno Faria, Diogo Daniel e Inoi Ferreira.

- Boccia (10): Ana Catarina Correia, Ana Sofia Costa, André Ramos, Armando Costa, Carla Oliveira, Cristina Gonçalves, David Araújo, José Abílio Gonçalves, Nuno Guerreiro e Rita Patrício.

- Ciclismo (4): Bernardo Vieira, Flávio Pacheco, Luís Costa e Telmo Pinão.

- Judo (4): Djibrilo Iafa, Miguel Vieira, Nuno Rocha e Rúben Gonçalves.

- Ténis em cadeira de rodas (2): Carlos Leitão e João Couceiro.

- Tiro (3): Adelino Rocha, Bruno Valentim e Margarida Lapa.