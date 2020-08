Portugal com dois campeões nacionais na prova de fundo dos Europeus de estrada

Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira (UAE Emirates), Rafael Reis (Feirense), Rafael Silva (Efapel) e Rúben Guerreiro (Education First) vão representar Portugal na prova de fundo dos Europeus de estrada, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Ciclismo (FCP).

Na categoria de elite dos Europeus, que se realizam em Plouay, na região francesa da Bretanha, entre segunda-feira e 28 de agosto, o selecionador José Poeira contará com os recém-coroados campeões nacionais Rui Costa (fundo) e Ivo Oliveira (contrarrelógio), assim como com o seu companheiro de equipa Rui Oliveira, o 'internacional' Rúben Guerreiro e os 'nacionais' Rafael Reis e Rafael Silva .

O pelotão da prova de fundo de elites, que se disputa na quarta-feira, vai completar 13 voltas ao circuito de Plouay, praticamente sem terreno plano, totalizando 177,45 quilómetros e um acumulado de subida de 2.535 metros.

Dois dias antes, na 'abertura' do programa dos Europeus, Rui Costa e Rafael Reis vão defender as cores nacionais no contrarrelógio, num percurso de 25,6 quilómetros, que, ao contrário do que é habitual, será o mesmo para todas as categorias, e que nesse mesmo dia será também percorrido pela júnior Daniela Campos.

Em 27 de agosto, é a vez da prova de fundo de sub-23, com Afonso Silva (Rádio Popular-Boavista), Miguel Salgueiro (LA Alumínios-LA Sport), Guilherme Mota e Pedro Miguel Lopes (Kelly-InOutBuild-UDO) a terem pela frente um percurso de 136,6 quilómetros, ou 10 voltas ao circuito.

A participação nacional termina na sexta-feira, 28 de agosto, com Beatriz Roxo (NRV-Academia de Ciclismo de Paredes) e Daniela Campos a pedalarem ao longo de 68,25 quilómetros na prova de fundo de juniores feminina, e Fábio Fernandes (Efapel-Escola de Ovar) e João Ferreira (Academia Joaquim Agostinho-CYR-UDO) a enfrentarem os 109,2 quilómetros em masculinos.