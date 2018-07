Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal conquista Grupo A de hóquei em patins ao vencer França

A seleção portuguesa de hóquei em patins, campeã em título, garantiu esta quinta-feira a vitória.

Por Lusa | 10:57

A seleção portuguesa de hóquei em patins, campeã em título, garantiu esta quinta-feira a vitória no Grupo A da 53.ª edição do Europeu, ao bater a França por 5-4, em encontro da quinta jornada, na Corunha, em Espanha.



A formação das 'quinas' chegou ao intervalo a perder por 3-1 e esteve ainda em desvantagem por 4-1, mas conseguiu dar a volta ao resultado, novamente com o capitão João Rodrigues em destaque, com três golos.



João Rodrigues, que havia marcado seis golos a Andorra, quatro à Suíça e cinco à Áustria, apontou o primeiro tento luso, o terceiro e o quarto, então o 4-4, que já valia o apuramento. Gonçalo Alves marcou o segundo e Diogo Rafael o quinto.



Nos quartos de final, o 'cinco' de Luis Sénica vai medir forças com a Inglaterra, quarta classificado do Grupo B, num embate marcado para sexta-feira.