Portugal eliminado do Mundial de Sub-20

Portugal não foi além de um empate (1-1) diante da África do Sul e está fora do Campeonato do Mundo sub-20.Os astros não se alinharam para as cores nacionais, isto porque, à mesma hora, a Coreia do Sul venceu a Argentina por 2-1, e relegou a equipa de Hélio Sousa para o terceiro lugar do Grupo F.Os quatro melhores terceiros de cada grupo seguiam para os oitavos de final, mas Portugal foi... o quinto.Com Diogo Dalot, do Manchester United, no banco de suplentes, a Seleção Nacional entrou mal e até foi da equipa sul- -africana a primeira oportunidade do encontro.No entanto, Portugal reagiu ao ímpeto inicial da África do Sul e foi-se aproximando da baliza adversária.rimeiro foi Florentino a deixar o aviso do ‘meio da rua’, depois apareceu Trincão a cabecear entre os centrais e a colocar o guarda-redes Khubeka em apuros.Os avisos estavam feitos... pouco depois chegou a ação. Thierry Correia cruzou na perfeição e Rafael Leão inaugurou o marcador a meio da primeira parte.Contudo, o intervalo fez bem à formação africana, que restabeleceu a igualdade aos 53 minutos: depois de consultar o VAR, o árbitro assinalou penálti, por braço de Diogo Leite, e Monyane não desperdiçou.Precisamente no lance seguinte, o juiz Alexis Herrera manteve o critério e voltou a marcar penálti, desta feita para Portugal. Jota teve a vitória no pé direito, mas o guardião sul-africano levou a melhor.A geração que venceu o Europeu sub-17 e sub-19 tentou de tudo, porém a desinspiração de jogadores como Gedson, Florentino e Jota ditou a eliminação.