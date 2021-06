Portugal retoma treinos e deverá ter pela primeira vez os 26 eleitos para o Euro2020

A seleção portuguesa de futebol retoma na segunda-feira a preparação para a fase final do Euro2020, após ter beneficiado de um dia de folga, e tudo indica que, pela primeira vez, com os 26 convocados no relvado.

O campeão europeu em título tem agendada uma sessão de treino para as 17h15, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, depois de um jogador a designar falar em conferência de impressa, pelas 16h15.

A equipa das 'quinas' regressa ao trabalho com vista ao particular com Israel, o segundo da preparação, marcado para quarta-feira, em Lisboa, numa sessão no qual deverão estar todos os jogadores convocados à disposição do selecionador Fernando Santos.

No sábado, um dia depois do 'nulo' no particular com Espanha, em Madrid, apenas subiram ao relvado da Cidade do Futebol 15 dos 26 eleitos, com os titulares a fazerem trabalho de recuperação e João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes, o último recuperado da infeção de covid-19, a realizarem o primeiro treino.

Na terça-feira, dia em que os jogadores terminam o regime livre e iniciam a concentração, o selecionador luso e um atleta deverão fazer a antevisão ao particular com Israel, agendado para quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. No dia seguinte, a comitiva lusa viaja para Budapeste, Hungria.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.