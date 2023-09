Portugal revalida o título de Campeão da Europa de hóquei em patins sub-19

A seleção portuguesa de hóquei em patins sub-19 revalidou este sábado o título de campeã da Europa, após recuperar de duas desvantagens, para bater a Espanha na final por 3-2, em Seedorf, na Suíça.

Guilherme Azevedo, Viti e Martim Costa fizeram os golos que permitiram a festa lusa na Suíça, perante o testemunho de muitos emigrantes.

Os espanhóis adiantaram-se no marcador com remate de longa distância de Jan Curtiellas, contudo, Guilherme Azevedo empatou ainda no primeiro tempo, ao finalizar um lance algo confuso de insistência no ataque.