João Almeida manteve esta terça-feira a camisola rosa na Volta a Itália e, na última subida do dia, coincidente com a linha de chegada, conseguiu mesmo ganhar tempo aos seus mais diretos rivais: Wilko Kelderman (Sunweb) está agora a 17 segundos e Jay Hindley (Sunweb) a 2m58s.













“Às vezes,a melhor defesa é o ataque”, disse João Almeida no final da etapa 16 do Giro (Udine-San Daniele del Friuli, 229 km) - em que ficou em 28º -, ganha pelo esloveno Jan Tranik (Bharain), que chegou isolado à meta.

Hoje realiza-se 17ª etapa, Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio (203 km), com três contagens de montanha de 1ª categoria, a última delas a coincidir com a meta a mais de 1500 metros de altitude.



“Vamos ver quão longe posso ir. Estou confiante e a esperar o melhor, mas preparado para o pior”, afirmou João Almeida, não escondendo que vai estar bastante atento a tudo o que fizer o segundo classificado. “Estou preocupado com Kelderman, porque para os outros tenho uma boa margem”, frisou.