“Estou confiante”: Ciclista João Almeida mantém camisola rosa no Giro de Itália

João Almeida mantém a camisola rosa, símbolo de líder do Giro. O ciclista português soma o nono dia na liderança da Volta a Itália, mais do que fez o vencedor da edição de 2019, o equatoriano Richard Carapaz.









A etapa que ligou Porto Sant’Elpidio a Rimini, na extensão de 182 quilómetros, não teve dificuldades de maior (apenas uma contagem de montanha de quarta categoria) e foi ganha pelo francês, Arnaud Démare. O ciclista da Groupama-FDJ bateu ao ‘sprint’ o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), que venceu a etapa anterior, e o italiano Simone Consonni (Cofidis). Démare já leva quatro vitórias nesta edição do Giro. No que toca ao ciclista português (Deceuninck-Quick- Step), completou a 11ª etapa com o mesmo tempo dos primeiros e do restante pelotão, mantendo tudo igual no topo da geral. Almeida leva 34 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) e 43 segundos sobre o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), segundo e terceiro classificados, respetivamente. Rúben Guerreiro, o português da Education First que ganhou a nona etapa, terminou a tirada desta quarta-feira em 99º e subiu um lugar na classificação geral, para 34º, a 34m10 de João Almeida .

Sobre a etapa desta quinta-feira, João Almeida afirmou: “Vai ser duro, mas estou confiante. Não tenho planos para atacar, mas continuarei a fazer o meu melhor para defender a camisola rosa.”





A 12ª etapa do Giro estende-se por 204 quilómetros com início e chegada em Cesenatico e cinco contagens de montanha, três de terceira categoria e duas de quarta.



A-dos-Francos está de rosa para apoiar o seu herói

Em A-dos-Francos, concelho de Caldas da Rainha, o apoio a João Almeida, atual líder do Giro, tem sido grande. A freguesia está a ganhar tons de rosa, há tarjas nas janelas e varandas, estruturas pintadas, bicicletas no meio de rotundas, tudo em honra do desempenho do ciclista que é natural e reside naquela localidade.



“Estamos a fazer tudo o que nos é possível para que ele sinta o nosso apoio. As pessoas têm colorido as casas, têm usado roupas cor de rosa”, afirmou o presidente da Junta de Freguesia de A-dos-Francos, Paulo Sousa.