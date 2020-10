Dia de Portugal na volta a Itália em bicicleta

Dia de glória para o ciclismo português na Volta a Itália. Rúben Guerreiro (Education First) venceu este domingo isolado a 9ª etapa e João Almeida(Deceuninck-Quick Step) manteve a liderança pelo sétimo dia consecutivo.









“Significa muito para mim ganhar num ‘grand tour’. Já fui segundo numa etapa. Os outros podem ter trabalhado mais do que eu, mas o importante é ter ganhado”, disse o ciclista madeirense de 26 anos que mantém uma forte amizade com João Almeida: “É como um irmão mais novo. Estou muito feliz por vê-lo de camisola rosa. E eu estar com a azul [liderança da montanha] é algo incrível, que não vamos esquecer”.

Almeida teve uma parte final da etapa complicada (perdeu alguns segundos para os rivais na última subida) mas acabou por manter a liderança da geral e da juventude (camisola branca). “Fiquei feliz com esta etapa porque estava à espera do pior, de perder a camisola. Estava a sofrer no fim, mas não baixei os braços e lutei pelos meus companheiros de equipa”, disse o corredor de 22 anos que falou sobre Ronaldo: “Não sei se ele me conhece, ou ao Rúben, se acompanha o Giro, mas deve ter muito em que pensar... Mas espero que esteja orgulhoso”.





A vitória garantiu 11 mil euros de prémio a Guerreiro, enquanto João Almeida já encaixou 14 mil euros desde que assumiu a liderança. Hoje é dia de folga.