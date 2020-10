Susto com o líder na Volta a Itália

João Almeida manteve esta quinta-feira a liderança na Volta a Itália, mas apanhou um susto. A menos de 40 quilómetros da linha de chegada da sexta etapa, o corredor da Deceuninck-Quick Step foi forçado a parar para corrigir um problema no rádio e foi abalroado por outro ciclista. Segundos depois, voltou ao pelotão, que tinha abrandado o ritmo.No final da tirada, o ciclista natural das Caldas da Rainha, de 22 anos, garantiu que se sentia "bem". Ficou em 25º na etapa, ganha ao ‘sprint’ pelo ciclista francês Arnaud Démare (Groupama), e segue na liderança, com 43 segundos de vantagem para o espanhol Pello Bilbao (Astana) e 48 para o holandês Kelderman (Sunweb). "Vou segurar a camisola pelo menos mais uns dias e está na minha cabeça [chegar à última semana na liderança]", afirmou.O desempenho de João Almeida tem impressionado o ex-ciclista Acácio da Silva, que em 1989 chegou a liderar a classificação geral do Giro. "Aposto nele", atirou.