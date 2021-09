Portugueses em 11.º e 12º lugares na final dos 1.500 metros T20 nos Jogos Paralímpicos

Os portugueses Cristiano Pereira e Sandro Baessa terminaram nos 11.º e 12.º lugares, respetivamente, a final dos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, disputada no estádio olímpico da capital nipónica.Cristiano Pereira, que é recordista nacional com a marca de 3.55,39 minutos, correu a distância em 4.05,10, enquanto Sandro Baessa cronometrou 4.05,50.Na final, disputada por 14 atletas, o britânico Owen Miller (3.54,57), que arrecadou o ouro, impôs-se a Alexandr Rabotnistski (3.55,78), do Comité Paralímpico da Rússia, e ao italiano Ndiaga Dieng (3.57,24), medalhas de prata e bronze, respetivamente.