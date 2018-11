Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prendas a 'toupeiras' do Benfica sem explicação

Pedro Proença diz que as ofertas na arbitragem são normais, mas não sabe explicar porque eram dadas camisolas a espiões.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 09:13

O presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, testemunha arrolada pela Benfica SAD na instrução do processo E-Toupeira, disse esta terça-feira à juíza Ana Peres que é normal os clubes oferecerem camisolas aos árbitros. E que, ao longo da sua carreira, já recebeu várias ofertas.



Proença não soube, no entanto, explicar porque razão haveria o Benfica de oferecer bilhetes e camisolas a dois funcionários judiciais de Fafe e Guimarães. Júlio Loureiro e José Augusto são acusados de espiarem vários processos judiciais a mando do Benfica. Segundo apurou o CM, José Augusto já não vai prestar declarações nesta fase processual.



A juíza Ana Peres realiza esta quarta-feira uma inspeção às garagens do Estádio da Luz, onde Paulo Gonçalves, ex--assessor jurídico do clube, foi fotografado a entregar prendas às ‘toupeiras’. João Medeiros, advogado da Benfica SAD, espera que a diligência seja "esclarecedora".



Ontem, Luís Bernardo, diretor de comunicação do clube, referiu apenas que também já ofereceu bilhetes para jogos aos amigos.



A testemunha Miguel Moreira, diretor financeiro, foi dispensada. E Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deverá ser ouvido no dia 26 dia em que será lida a decisão, já que pediu para adiar o depoimento de forma a poder acompanhar o jogo Portugal-Polónia.



Taça com alterações

Rui Vitória tem preparado o jogo da amanhã com o Arouca (Taça de Portugal) com muitas ausências devido aos trabalhos das seleções. É por isso muito provável que o onze que vai subir ao relvado da Luz seja muito diferente do habitual.



Svilar, Corchia, Lema, Krovinovic Alfa, Castillo devem ser chamados para o encontro com a equipa da II Liga. Depois, as águias vão a Munique para defrontar o Bayern em jogo da Champions.



PORMENORES

Central referenciado

Lucas Ribeiro, jovem central do Vitória da Bahia, está a ser seguido pelo Benfica, avança a imprensa brasileira. Sevilha e Betis (Espanha), Dínamo de Kiev e Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca (ambos da Ucrânia), também estão na pista do jogador de 19 anos.



Multa de 20 mil euros

O Benfica foi multado em 20 mil euros devido ao mau comportamento dos adeptos nos jogos com o Moreirense e o Tondela (ambos da Liga portuguesa), informou ontem o Conselho de Disciplina.