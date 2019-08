Problemas na bancada do Estádio dos Arcos levam ao cancelamento do Rio Ave-V. Guimarães

O jogo entre Rio Ave e V. Guimarães, agendado para este domingo, está cancelado, devido a problemas na bancada nascente do Estádio dos Arcos, que foi considerada interditada.Esta foi a decisão que resultou de reuniões de emergência, ao longo das últimas horas, e que envolveram responsáveis do Rio Ave, do V. Guimarães e da Liga Portugal, bem como uma entidade independente que fez vistoria à bancada.Foi entendido que não haveria solução em tempo útil para fazer face aos problemas na bancada nascente, onde costumam ser instalados os adeptos das equipas visitantes. Isto horas depois do Vitória ter anunciado que tinham esgotado os bilhetes colocados à venda, destinados aos apoiantes dos vimaranenses.Agora será analisado o tipo de intervenção de que a bancada irá necessitar.A decisão de cancelar o encontro entre Rio Ave e V. Guimarães foi esta noite confimada em comunicado emitido em conjunto entre os dois clubes, Liga Portugal e Polícia de Segurança Pública, numa nota na qual se explica aquilo que levou à decisão de não realizar a partida este domingo. Para mais, na mesma comunicação é revelado que o encontro é reagendado para 8 de setembro.

Leia o comunicado:



"A Liga Portugal, no âmbito da preparação da época 2019/2020, realizou vistoria técnica ao Estádio do Rio Ave FC, tendo solicitado a obtenção de um parecer das condições estruturais da bancada nascente do recinto.

A Rio Ave Futebol Clube, Futebol SDUQ, atenta e veladora das suas responsabilidades, solicitou ao Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) uma avaliação estrutural à bancada nascente do Estádio do Rio Ave FC, construído em 1984.

Conhecido o relatório do ISEP esta quinta-feira, 8 de Agosto, verificou-se que a estrutura da bancada nascente levanta algumas dúvidas quanto à sua deterioração, sendo necessária uma melhor avaliação técnica complementar que identifique o tipo de intervenção a executar.

Após reunião entre os intervenientes na organização do jogo da 1ª jornada da Liga NOS (Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, Liga Portugal e Polícia de Segurança Pública), realizada esta sexta-feira, 9 de Agosto, foi decidido o adiamento do respectivo encontro para dia 8 de Setembro de 2019, no Estádio do Rio Ave FC.

Informações adicionais relativamente à bilhética do jogo, anteriormente marcado para este domingo, serão entretanto comunicadas pelos respectivos meios de ambas as sociedades desportivas.

9 de Agosto de 2019

Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ

Vitória Sport Clube – Futebol, SAD

Liga Portugal

Polícia de Segurança Pública"