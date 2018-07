Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Promovido à I Liga, Santa Clara arrisca ir parar à terceira divisão

Clube alvo de processo porque o treinador Carlos Pinto não tinha as habilitações necessárias para orientar a equipa.

Por Ricardo Miguel Costa | 02:50

O Santa Clara está envolvido num caso que poderá resultar na despromoção do clube ao Campeonato de Portugal.



O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo contra os açorianos, devido ao facto do clube não ter apresentado um treinador com as qualificações necessárias para orientar a equipa na II Liga.



O técnico Carlos Pinto, (acabou por deixar o clube e agora orienta a Académica) que conseguiu subir o Santa Clara à Liga, apenas detinha o segundo nível do curso de treinadores. As consequências podem ser graves com os açorianos em risco de perderem 30 pontos.



Este cenário poderá beneficiar o Académico de Viseu (ficou em 3º lugar), que subia ao 2º posto e ficava assim promovido ao primeiro escalão.



No fundo da tabela as coisas também podem mudar. Com a perda dos 30 pontos, o Santa Clara ficava com 36 (tinha 66), na 18ª posição. Isto iria permitir ao União da Madeira sair da zona de despromoção, subindo ao 16º posto, (ultrapassava o Sp. Braga B, que descia ao terceiro escalão) com 47 pontos e seria ainda atribuída a vitória sobre o clube açoriano.



O processo está em desenvolvimento e o Santa Clara continua em preparação para a nova época na Liga. Este sábado a equipa agora orientada por João Henriques foi ao Estádio Municipal de Braga perder com o Sp. Braga por 2-1.