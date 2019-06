Propostas por Marega longe dos 40 milhões de euros

Marega é um alvo apetecível em Inglaterra, mas as propostas que chegaram à SAD do FC Porto ainda estão longe dos 40 milhões da cláusula.O jogador já manifestou a vontade de deixar o Dragão e o clube mostra-se aberto a uma saída do segundo maior goleador da última temporada (21 golos, atrás do brasileiro Soares com 22).West Ham, Wolverhampton e Leicester já mostraram interesse no maliano de 28 anos, mas as sondagens têm ficado aquém das pretensões portistas.Com o mercado inglês ainda sem grande agitação a nível de compras e vendas é expectável que os clubes, nomeadamente do meio da tabela para baixo, só avancem quando um dos grandes negócios em Inglaterra for oficializado.A saída de Marega vai obrigar o FC Porto a ir ao mercado para reforçar o setor atacante, até porque também está em cima da mesa a possibilidade de Soares deixar o Dragão.Nesse sentido, a SAD liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa tem vindo a sondar o mercado, nomeadamente o brasileiro. O último a juntar-se à já extensa lista de nomes é o de Roger Guedes.O avançado canarinho tem 22 anos, está atualmente ao serviço dos chineses do Shandong Luneng e já começou a seguir o FC Porto nas redes sociais.PAOK, campeão da Grécia, quer Bruno Costa. O jogador é pretendido por empréstimo, sendo que os gregos tiveram esta época Sérgio Oliveira no plantel. Também o Espanhol quer o médio do FC Porto.