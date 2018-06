Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP vigia vivenda de Rui Patrício após rescisão com o Sporting

Comandante da 3ª Divisão da PSP ordenou agentes a patrulhar.

10:24

Desde que, na sexta-feira, o guarda-redes Rui Patrício anunciou a rescisão de contrato com o Sporting, a PSP tomou a iniciativa de reforçar a vigilância à casa do futebolista, na zona do Lumiar, em Lisboa.



A decisão foi tomada, sabe o CM, pelo comandante da 3ª Divisão do Comando de Lisboa, e sem qualquer pedido do jogador ou dos seus representantes legais. Durante todo o fim de semana foram feitas patrulhas, com intervalos de uma hora, com recurso a um carro e pelo menos dois agentes. O jogador esteve ausente na Bélgica no sábado, mas regressou ontem. E durante a ausência de Rui Patrício, familiares do mesmo estiveram sempre em casa.



Consciente desse facto, a PSP quis manter longe da vivenda onde o jogador reside, num condomínio de luxo no Lumiar, todas as ameaças à integridade física e psicológica do mesmo e dos seus familiares.



A vigilância reforçada por parte da PSP é para manter por tempo indeterminado, mesmo depois de Rui Patrício partir com a Seleção para a Rússia, no próximo sábado.